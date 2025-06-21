عشرات آلاف المتظاهرين في لندن دعما لإيران وغزة

تظاهر عشرات آلاف الأشخاص في لندن، دعمًا لقطاع غزة وإيران في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية، ودعوا الحكومة البريطانية إلى "وقف تسليح إسرائيل"، وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية (أ.ف.ب).
ورفع المتظاهرون لافتات كُتب عليها "لا تستهدفوا غزة" و"لا تستهدفوا إيران". وهتف كثيرون "الحرية لفلسطين".
وحثّت حملة التضامن مع فلسطين (Palestine Solidarity) التي نظمت الاحتجاج، الحكومة البريطانية على "التوقف عن تسليح الإبادة الجماعية".
الى ذلك، ذكرت وسائل إعلام بريطانية بحسب وكالة الصحافة الفرنسية أن الحكومة تعتزم حظر "مجموعة العمل من اجل فلسطين" التي اقتحم ناشطون ينتمون اليها الجمعة، قاعدة لسلاح الجو البريطاني في انكلترا ورشقوا طائرتين عسكريتين بطلاء أحمر.
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