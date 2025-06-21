الوكالة الدولية للطاقة الذرية أكّدت إصابة منشأة لإنتاج أجهزة الطرد المركزي بأصفهان جراء هجوم إسرائيلي

أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أنّ منشأة لإنتاج أجهزة الطرد المركزي المستخدمة لتخصيب اليورانيوم، "أصيبت" بعد هجوم إسرائيلي جديد طاول موقع أصفهان النووي في وسط إيران.
وقال المدير العام للوكالة الأممية رافايل غروسي في بيان "نعرف جيدا هذه المنشأة. لم يكن هناك مواد نووية، ولن تكون للهجوم تاليا أي تداعيات على صعيد الإشعاعات" في محيطه.
وفي ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على إيران التي ترد بإطلاق موجات من الصواريخ، قدّم أمس مندوب إيران الدّائم لدى الأمم المتّحدة أمير سعيد إيرواني، شكوى ضدّ المدير العام للوكالة الدّوليّة للطّاقة الذريّة رافائيل غروسي.
وأعرب، في رسالة وجّهها إلى مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتّحدة، عن قلق إيران إزاء "التّقاعس الجسيم وعدم اتخاذ الإجراءات من جانب غروسي، في أداء مهامه ومسؤوليّاته بموجب النّظام الأساسي للوكالة"، مشيرًا إلى أنّ "التّصريحات العلنيّة الّتي أدلى بها غروسي عشيّة العدوان الأخير للكيان الإسرائيلي ضدّ إيران، تُعدّ انتهاكًا صارخًا لمبدأ الحياد، ومخالفةً صريحةً لواجباته القانونيّة المنصوص عليها في النّظام الأساسي للوكالة".
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