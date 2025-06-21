سلطات إيران: مركز الإسعاف 115 في مدينة الأهواز تعرض لهجوم جوي صهيوني أسفر عن تدميره كاملا

أعلنت جامعة العلوم الطبية في مدينة الأهواز ال​إيران​ية، أنّ "مركز الإسعاف 115 تعرض لهجوم جوي صهيوني أسفر عن تدميره كاملا".

وأمس، أعلنت ​وزارة الصحة الإيرانية​، في بيان، أنّ الكيان الصهيوني استهدف مستشفى في طهران في واقعة هي الثالثة من نوعها"، كما "استهدف 6 سيارات إسعاف ومركز خدمات صحية منذ بدء عدوانه".

ويأتي ذلك في وقت تستمر فيه الهجمات ال​​​إسرائيل​​​ية على مناطق في ​إيران​، في حين يقوم ​الحرس الثوري الإيراني​ بالردّ على إسرائيل عبر موجات من الصواريخ والمسيّرات منذ 13 حزيران الحالي.

وفي وقت سابق، أشار الرئيس ال​إيران​ي ​​​مسعود بزشكيان​​​، إلى أنّ "السبيل الوحيد لإنهاء الحرب هو وقف غير مشروط للعدوان وتقديم ضمانات لإنهاء مغامرات الصهاينة".

وشدد بزشكيان، في تصريح، على أنّ "ردودنا على العدو ستصبح أكثر قسوة وستجعله يندم على أفعاله".