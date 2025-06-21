أعلنت جامعة العلوم الطبية في مدينة الأهواز الإيرانية، أنّ "مركز الإسعاف 115 تعرض لهجوم جوي صهيوني أسفر عن تدميره كاملا".
وأمس، أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، في بيان، أنّ الكيان الصهيوني استهدف مستشفى في طهران في واقعة هي الثالثة من نوعها"، كما "استهدف 6 سيارات إسعاف ومركز خدمات صحية منذ بدء عدوانه".
ويأتي ذلك في وقت تستمر فيه الهجمات الإسرائيلية على مناطق في إيران، في حين يقوم الحرس الثوري الإيراني بالردّ على إسرائيل عبر موجات من الصواريخ والمسيّرات منذ 13 حزيران الحالي.
وفي وقت سابق، أشار الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، إلى أنّ "السبيل الوحيد لإنهاء الحرب هو وقف غير مشروط للعدوان وتقديم ضمانات لإنهاء مغامرات الصهاينة".
وشدد بزشكيان، في تصريح، على أنّ "ردودنا على العدو ستصبح أكثر قسوة وستجعله يندم على أفعاله".
كانت هذه تفاصيل خبر سلطات إيران: مركز الإسعاف 115 في مدينة الأهواز تعرض لهجوم جوي صهيوني أسفر عن تدميره كاملا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.