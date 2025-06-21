أعلن الجيش الإيراني، في بيان، "أننا أطلقنا عشرات المسيرات من مختلف الأنواع تجاه الأراضي المحتلة خلال الساعات الـ24 الماضية".
وأوضحت أنّ "أغلب المسيرات التي أطلقناها على العدو أصابت أهدافها المحددة بدقة"، في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على إيران التي ترد بإطلاق موجات من الصواريخ والمسيّرات.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أنّ "أكثر من ألف مسيرة أطلقت على إسرائيل منذ بدء الحرب مع إيران".
وسبق وأن أشار الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، إلى أنّ "السبيل الوحيد لإنهاء الحرب هو وقف غير مشروط للعدوان وتقديم ضمانات لإنهاء مغامرات الصهاينة".
وشدد بزشكيان، في تصريح، على أنّ "ردودنا على العدو ستصبح أكثر قسوة وستجعله يندم على أفعاله".
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الإيراني: أطلقنا عشرات المسيرات تجاه الأراضي المحتلة خلال 24 ساعة وأغلبها أصابت أهدافها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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