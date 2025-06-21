الجيش الإيراني: أطلقنا عشرات المسيرات تجاه الأراضي المحتلة خلال 24 ساعة وأغلبها أصابت أهدافها

أعلن ​الجيش الإيراني​، في بيان، "أننا أطلقنا عشرات المسيرات من مختلف الأنواع تجاه الأراضي المحتلة خلال الساعات الـ24 الماضية".

وأوضحت أنّ "أغلب المسيرات التي أطلقناها على العدو أصابت أهدافها المحددة بدقة"، في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على إيران التي ترد بإطلاق موجات من الصواريخ والمسيّرات.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن متحدث باسم ​الجيش الإسرائيلي​، أنّ "أكثر من ألف مسيرة أطلقت على إسرائيل منذ بدء الحرب مع إيران".

وسبق وأن أشار الرئيس ال​إيران​ي ​​مسعود بزشكيان​​، إلى أنّ "السبيل الوحيد لإنهاء الحرب هو وقف غير مشروط للعدوان وتقديم ضمانات لإنهاء مغامرات الصهاينة".

وشدد بزشكيان، في تصريح، على أنّ "ردودنا على العدو ستصبح أكثر قسوة وستجعله يندم على أفعاله".