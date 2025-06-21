الرئاسة التركية: أردوغان قال لعراقجي في أنقرة إن تركيا مستعدة للعب دور الوسيط في النزاع النووي

أعلنت الرئاسة التركية، أنّ الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​ أبلغ وزير الخارجية ال​إيران​ي ​عباس عراقجي​ في أنقرة أن استئناف المفاوضات هو الحل الوحيد للنزاع النووي"، في ظل الحرب ال​إسرائيل​ية المستمرة على إيران التي تواصل ردها العسكري عبر موجات من الصواريخ والمسيّرات.

وأكد أردوغان لوزير خارجية إيران أن "هناك حاجة لإجراء محادثات مباشرة بين أميركا والمسؤولين الإيرانيين في أسرع وقت ممكن لتمهيد الطريق للسبل الدبلوماسية".

وبحسب الرئاسة التركية، فقد قال أردوغان للوزير عراقجي إن تركيا "مستعدة للعب دور الوسيط في النزاع النووي".

وفي وقت سابق، أعرب أردوغان عن تفاؤله بأن "النصر سيكون حليف ​إيران​"، مشيرًا إلى أنّ "تهاجم سوريا ولبنان لزيادة الفوضى في المنطقة".