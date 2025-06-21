نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول إيراني كبير، قوله إنّ "إيران ستدرس المقترحات الأوروبية في طهران وتقدم ردودها في الاجتماع المقبل"، وذلك بعد جولة مفاوضات نووية بين إيران والترويكا الأوروبية في جنيف.
وأوضح المسؤول الإيراني أنّ "المناقشات والمقترحات التي قدمها الأوربيون في جنيف غير واقعية"، وأنّ "إيران لن تتفاوض بشأن قدراتها الدفاعية بما في ذلك برنامج الصواريخ"، مشيرًا إلى أنّ "منع إيران من تخصيب اليورانيوم هو طريق مسدود من الناحية العملية".
ولفت إلى أنّ "إيران ترحب بالسبل الدبلوماسية ولكن ليس في ظل الحرب"، التي تشنها إسرائيل على إيران التي تواصل ردّها العسكري عليها عبر موجات من الصواريخ الباليستية والمسيّرات منذ الجمعة 13 حزيران الحالي.
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول إيراني: الأوروبيون قدموا بجنيف مقترحات غير واقعية ومنع إيران من تخصيب اليورانيوم طريق مسدود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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