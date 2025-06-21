رئيس وزراء قطر التقى عراقجي في اسطنبول: لتضافر الجهود من أجل خفض التصعيد عبر الدبلوماسية

جدّد رئيس الوزراء وزير الخارجية ال​قطر​ي ​محمد بن عبدالرحمن​، خلال لقائه في اسطنبول وزير الخارجية ال​إيران​ي ​عباس عراقجي​، إدانة قطر لـ"العدوان ال​إسرائيل​ي (على إيران) باعتباره خرقًا للقانون الدولي"، وفق ما نقلت وزارة الخارجية القطرية وذلك على هامش أعمال الدورة الحادية والخمسين لمجلس وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي، المنعقدة حاليا، في مدينة إسطنبول التركية.

وشدد محمد بن عبدالرحمان على "ضرورة تضافر الجهود لخفض التصعيد عبر الدبلوماسية"، مؤكدًا أنّ "أن قطر تبذل جهودا حثيثة مع شركائها للحوار بين كافة الجهات".

وفي وقت سابق، أفاد موقع "أكسيوس" الأميركي، نقلا عن دبلوماسيين، بأنّه من المتوقع أن يزور وزير الخارجية ال​إيران​ي ​عباس عراقجي​ ​​موسكو​​ يوم الاثنين للقاء الرئيس الروسي ​​فلاديمير بوتين​​ ومناقشة الحرب بين إيران و​إسرائيل.

ومع استمرار الحرب الإسرائيلية على إيران التي تواصل ردها بموجات من الصواريخ والمسيّرات، اختُتمت أمس في جنيف جولة محادثات بين إيران ووزراء خارجية دول ​الترويكا الأوروبية​ (​فرنسا​ و​ألمانيا​ و​بريطانيا​) بمشاركة مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، وسط أجواء مشحونة بفعل التصعيد العسكري المتواصل بين إيران وإسرائيل.

وأكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي استعداد بلاده لمواصلة المسارات الدبلوماسية، لكنه جدّد رفض طهران أي تفاوض عن قدراتها العسكرية أو أنظمتها الدفاعية، مشددًا على ضرورة حصر المحادثات في الملف النووي فقط.

وفي المقابل، اعتبر وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، أنه "لا حل عسكرياً للأزمة النووية الإيرانية"، معتبراً أن "الحوار هو المسار الوحيد القادر على ضمان نتائج طويلة الأمد".