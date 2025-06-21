الخارجية اطلعت من سفير لبنان في طهران على أوضاع الجالية هناك وتوجيهات من رجي لمعالجة أي أمر طارئ

تابعت وزارة الخارجية والمغتربين، أوضاع الجالية اللبنانية في ​إيران​، واطلعت من السفير اللبناني في ​طهران​ حسن عباس على آخر التطورات هناك، ونقلت إليه توجيهات الوزير يوسف رجي لمعالجة أي أمر طارئ، وتمنياته السلامة والأمان لكل اللبنانيين الموجودين في المدن الإيرانية.

ويأتي ذلك في وقت تستمر فيه الحرب ال​​​​إسرائيل​​​​ية على ​إيران​، في حين يقوم ​الحرس الثوري الإيراني​ بالردّ على إسرائيل عبر موجات من الصواريخ والمسيّرات منذ 13 حزيران الحالي.