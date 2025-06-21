وزير خارجية بريطانيا باتصال مع رجي: نشدد على أهمية بقاء لبنان خارج الحرب بين إيران وإسرائيل

تلقى وزير الخارجية والمغتربين ​يوسف رجي​، اتصالًا من وزير الخارجية البريطاني دافيد لامي الذي نقل له دعم بلاده والمجموعة الأوروبية ل​لبنان​، مشددًا على أهمية بقائه خارج الحرب الدائرة بين ​إيران​ و​إسرائيل​، ومحذرًا من تداعيات خطيرة على البلد في حال أي تدخل في هذا الصراع.

وأبلغ لامي رجي أن ​بريطانيا​ تعمل لعدم توسع الحرب والتوصل إلى حل دبلوماسي، واعتبر أن على إيران الالتزام بالقرارات الدولية ذات الصلة بالملف النووي.

وفي ما يتعلق بالوضع في الجنوب، أكد أن بلاده ستستمر في بذل كل ما يلزم للتوصل إلى انسحاب الجيش الاسرائيلي من النقاط الخمس، مؤيدًا مطلب لبنان التجديد لقوات "​اليونيفيل​" واستمرارها في مهامها.