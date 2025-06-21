تدابير سير في وسط بيروت- ساحة رياض الصلح غدا بسبب أعمال تزفيت

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، أنّه "ستقوم احدى الشركات المتعهدة بتاريخ 22-06-2025 بأعمال تزفيت في منطقة وسط بيروت- ساحة رياض الصلح، اعتباراً من السّاعة 6:00 صباحًا لغاية السّاعة 14,00 من ذات التاريخ".
وعليه، ستتخذ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي تدابير السير التالية:
- منع مرور السيارات من الرينغ باتجاه الإسكوا ومن برج الغزال باتجاه الإسكوا وفي شارع المصارف.
وطلبت المديرية من المواطنين أخذ العلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السّير التّوجيهيّة، تسهيلاً لحركة المرور ومنعًا للازدحام.
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