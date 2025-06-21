"الأخبار": اغتيال المرافق السابق لنصرالله المعروف بـ"أبو علي خليل" جرّاء استهداف إسرائيلي في طهران

أفادت صحيفة "الأخبار"، عن اغتيال مرافق الأمين العام الراحل لحزب الله السيد حسن نصرالله المعروف بـ"أبو علي خليل" في العاصمة الإيرانية طهران جراء استهداف إسرائيلي.
وقبل أيام، كان "أبو علي خليل" متواجدًا في العراق وفق ما أظهرت صور انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن يتوجه إلى إيران.
ويأتي ذلك في وقت تستمر فيه الحرب الإسرائيلية على مناطق في إيران، في حين يقوم الحرس الثوري الإيراني بالردّ على إسرائيل عبر موجات من الصواريخ والمسيّرات منذ 13 حزيران الحالي.
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