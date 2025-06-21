حيدر بحث مع نظيره الفلبيني ابرام اتفاقية تبادل العمالة: توافقنا على تشكيل لجنة مشتركة لمناقشة الاتفاقية

استقبل وزير العمل ​محمد حيدر​، في مكتبه في الوزارة، وزير العمل ​الفلبين​ي هانز ليو كاكداك، وعقد معه محادثات بحضور كبار موظفي وزارتي العمل في البلدين، حول ابرام اتفاقية تبادل العمالة بين ​لبنان​ والفلبين.

وبعد الاجتماع الذي استغرق أكثر من ساعة، تحدث الوزير حيدر الى الصحافيين فقال: "اجتمعنا اليوم مع وزير العمل الفلبيني الذي يقوم بزيارة سريعة الى لبنان، وجرى البحث في التعاون ما بين وزارتي العمل في البلدين، بهدف ​تنظيم العمالة​ الفلبينية في لبنان، ودرس ومعالجة كل الأمور العالقة بهذا الخصوص".

وأضاف "كان هناك بحث مع الوزير الفلبيني في اتفاقية تبادل العمالة التي توقف العمل بها منذ سنوات، نتيجة بعض العوامل الادارية. وبعد مناقشة بنود الاتفاقية تم التوافق على تشكيل لجنة مشتركة من وزارة العمل والسفارة الفلبينية، وستعقد اجتماعها الاول الاسبوع المقبل لمناقشة كل البنود والعمل على وضع اتفاقية جديدة، تتضمن كل النقاط التي كان يفترض ان تكون في الاتفاقية السابقة، وتوسعة اطار ظروف العمل والمهن للعمال الفلبيين في لبنان، ووضعنا مهلة 30 يوما لإنجاز هذه الاتفاقية، ومن ثم ارسالها وإقرارها بالأطر الدبلوماسية والقانونية في لبنان والفلبين".

وأكّد أنّه تم "توجيه دعوة لنا لزيارة الفلبين، ووعدناه بتلبيتها ان شاء الله، وهو لفت خلال الاجتماع الى انه في ايلول العام المقبل يكون قد مّر 80 عاما على بداية العلاقات الدبلوماسية بين بلاده ولبنان، واتفقنا على اللقاء العام المقبل لإحياء هذه المناسبة العزيزة".

وفي نهاية الاجتماع، قدم الوزير حيدر لنظيره الفلبيني درعا، وهو حمل اليه هدية رمزية من تراث بلاده.