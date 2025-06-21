الضابطة المائية في مصلحة الليطاني تتابع تبليغ إنذارات الإخلاء لمخيمات النازحين السوريين في البقاع

أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، في بيان، أن فرق الضابطة المائية في المصلحة، وفي إطار متابعتها لتنفيذ قرارات إزالة التعديات عن الأملاك العمومية النهرية، تتابع تبليغ الإنذارات الخطية بإخلاء 34 مخيمًا للنازحين السوريين، مقامة بشكل مخالف على ضفاف نهر الليطاني.
وقد شملت عمليات التبليغ حتى تاريخه بلدات بر الياس، الروضة، جب جنين، وغزة، وذلك استنادًا إلى نتائج الكشف الميداني الذي أجرته المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، والذي أظهر أن هذه المخيمات:
- منشأة ضمن المنطقة المحرّمة من الأملاك العمومية النهرية،
- مخالفة للأنظمة المرعية وشروط السلامة العامة،
- تتسبب بتلويث مباشر لمجرى النهر من خلال تصريف مياه الصرف الصحي والنفايات الصلبة.
ووفق مضمون الإنذارات، تم منح القائمين على هذه المخيمات مهلة خمسة عشر (15) يومًا من تاريخ التبليغ للإخلاء، مع الأخذ في الاعتبار الظروف الإنسانية للنازحين، وضرورة تنسيق انتقالهم مع الجهات المختصة.
وجددت المصلحة دعوتها إلى وزارة الداخلية والبلديات، المحافظين المعنيين، القوى الأمنية، لتأمين المؤازرة وتطبيق القوانين ضمن المهلة المحددة.
وشددت المصلحة على أن التخلف عن الإخلاء بعد انقضاء المهلة القانونية سيؤدي إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتنفيذ الإزالة الجبرية على نفقة المخالفين ومسؤوليتهم المباشرة.
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