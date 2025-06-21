ناصر الدين خلال جولة في البقاع: نحضّر إلى توسعة جديدة في تغطية الادوية وهذا ينعكس ايجابًا على كل اللبنانيين

أعلن وزير الصحة العامة ​ركان ناصر الدين​، عن استحداث مراكز امتياز استشفائية في كل منطقة تعنى بالجلطات والسكتات الدماغية، ستكون مدعومة بخطة وطنية مغطاة من وزارة الصحة، تشمل الصور الشعاعية وتقديمات الطوارىء، الصحة الى العمليات الجراحية المطلوبة بالمعدات المطلوبة على نفقة وزارة الصحة وبالتعاون مع الفرنسيين ضمن برنامج وطني.

كلام ناصر الدين جاء خلال استقبال اقيم له في مستشفى رياق العام، وهي المحطة الأخيرة ضمن جولة قام بها الوزير ناصر الدين على المستشفيات في قضاء زحلة.

وقال "النظام الصحي اثبت جدارته مع متغيرات الوزارة ومتغيرات الحكومات والأزمات المتلاحقة، خصوصا خلال الست سنوات الاخيرة، واثبت فعالياته وجدارته بأشخاصه وبأفراده وبهيئاته واطبائه وبممرضيه، بالرغم من التحديات، بدءا من كورونا الى الازمة الاقتصادية الى انفجار المرفأ الى جريمة "البايجر" الى الحرب الأخيرة وأزمة النزوح، ويستحق منا كدولة ووزارة الصحة كل التقدير".

وكان الوزير ناصر الدين قد استهل جولته في مستشفيات البقاع للاطلاع على التحديات التي تواجه القطاع، لا سيما في البقاعين الأوسط والشمالي، حيث كانت المحطة الاولى كانت في مستشفى شتورا، ثم مركز سلوم الطبي.

وزار وزير الصحة مستشفى دار الامل الحامعي في دورس، حيث أوضح أنّ "زيارتنا اليوم الى مستشفيات البقاع تأخذ طابع عملي وتقني انما لا يسعنا الا ان نكون ونتحدث بالوجدان، يعز علينا انه لا يمكننا ان نفي ابطال الانساني الذين قدموا الغالي والنفيس في سبيل هذا الوطن".

وقال "نحضّر إلى توسعة جديدة في تغطية الادوية وهذا ينعكس ايجابًا على كل اللبنانيين وعلى كل المواطنين وخاصة المواطنين الاكثر حاجة والاكثر حاجة هم البقاع والشمال والجنوب أي مناطق الاطراف، وهم اكثر من سيلاحظون".