قوى الأمن: توقيف مطلوب بموجب 12 مذكرة عدلية في طرابلس

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​، في بيان، عن توقيف مطلوب بموجب 12 مذكرة عدلية في ​طرابلس​.

في التفاصيل، أوضحت المديرية أنّ "في إطار المتابعة اليوميّة التي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي لملاحقة المطلوبين للقضاء في مختلف المناطق اللّبنانية، لاسيّما الخطرين منهم، وتحديد أماكن وجودهم وتوقيفهم، وبنتيجة الجهود الميدانيّة والاستعلاميّة، تمكّنت شعبة المعلومات من تحديد مكان وجود أحد أخطر المطلوبين للقضاء في مدينة طرابلس، ويدعى: ع. ص. (مواليد عام۱۹۹۱، لبناني) وهو مسلّح بصورة مستمرة ومطلوب للقضاء بموجب 12 مذكرة عدلية بجرائم: محاولة قتل، نقل أسلحة وذخائر حربية، تهديد وشهر سلاح".

وقال إنّ "بتاريخ 20-06-2025، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه بكمين محكم في محلة طرابلس. بتفتيشه ضبط بحوزته مسدس حربي مع ممشط و13 طلقة صالحة للاستعمال".

هذا، وأجري المقتضى القانوني بحقّه وأودع مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء.