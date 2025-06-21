بلدية زحلة أطلقت موسمها الصيفي لعام 2025 وافتتحت "سوق البلاط" التراثي بعد إعادة ترميمه

نظّمت بلدية ​زحلة​- معلقة وتعنايل حفل "إطلاق الموسم الصيفي 2025" وافتتاح سوق البلاط، بعد إعادة ترميم السوق التراثي بتمويل من حزب القوات اللبنانية وبحوكمة جمعية مركز التنمية والديمقراطية والحوكمة – CDDGK، وذلك بحضور رسمي وشعبي واسع.

وبدأ الحفل بإزاحة الستارة عن حجر تذكاري نُقشت عليه مراحل المشروع، والأطراف الممولة والمشرفة عليه، توثيقًا لعهد انطلاق الأعمال وعهد تدشين المشروع. وتخلل الحفل عرض فيديو توثيقي يُظهر مراحل الترميم، متتبعًا التحول الذي شهده السوق من حالته السابقة إلى حلّته الجديدة النابضة بالحياة.

وللمناسبة ألقى رئيس بلدية زحلة- معلقة وتعنايل سليم غزالة كلمة شدّد بها على أهمية المشروع في تعزيز المشهد الاقتصادي والثقافي والسياحي للمدينة، معتبرًا أن إعادة إحياء سوق البلاط هو استرجاع لذاكرة المدينة وإعادة نبضها.

كما وعدّد بكلمته أبرز النشاطات والاحتفالات لصيف زحلة 2025 مشيرًا الى أن زحلة لطالما كانت مدينة الشعر والخمر والمقصد السياحي الأهمّ.

وأكّد غزالة أنّ "منذ تولينا مسؤوليتنا على رأس البلدية حرصنا على أن يكون صيف زحلة نابض بالحياة، وطموحنا يتجاوز فصل الصيف لأننا نريد السياحة في زحلة في كل الفصول على مدار السنة". وشكر غزالة في كلمته كل من ساهم في إعادة النبض لسوق البلاط ليعود شريان حي من شرايين زحلة وختم كلمته داعيًا الجميع أن يكونوا شركاء بالمسؤولية مع البلدية لتعود زحلة إلى حيث تستحق أن تكون، رائدة، حيوية، وواعدة للمستقبل.

بدوره، اعتبر منسّق القوات اللبنانية آلان منيّر، في كلمته، أن هذا المشروع لم يكن مجرّد إعادة ترميم بنية حجرية، بل إعادة نبض للحياة والتراث والتاريخ. وقال: "التنمية مش ترف، التنمية ضرورة وطنية". وأشار إلى أن طلب المشروع تقدم بتاريخ 14-7-2023 والموافقة عليه صدرت في 9-9-2024، وواجهنا تحديات كبيرة، خاصةً أنه بدأ تنفيذه خلال الظروف الأمنية الصعبة والحرب الأخيرة التي شهدها لبنان، لكن رغم كل شيء، تم الإصرار على المتابعة دون تأجيل.

كما وألقى رئيس جمعية CDDG جان خشان، كلمة عبّر فيها عن فخر الجمعية بهذا المشروع، واعتبر أن السوق هو أكثر من مجرّد مساحة تجارية، بل ملتقى للناس، للتراث، وللحياة. وقال: "لبنان ما بقوم بدولة مركزية قوية بس، بل بمجتمعات محلية حيّة وفاعلة. والتنمية منا رفاهية، التنمية خيار، بل واجب، بل حق".

وأطلق تجمّع القطاع السياحي في زحلة – HRPC Union حملته الإعلامية بعنوان "بِزحلة"، من خلال فيديو ترويجي عُرض خلال الحفل، سلط الضوء على السياحة في المدينة.

واختُتم الحفل بالمفرقعات في سماء السوق، إيذانًا ببدء الموسم الصيفي السياحي لمدينة زحلة وبأداء موسيقي مميز مع الفنان ميشال صوايا.