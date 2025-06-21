افرام: مرفأ جونية يستعد لإعادة فتح أبوابه في خطوة طال انتظارها

أشار رئيس المجلس التنفيذيّ لـ"مشروع وطن الإنسان" النائب ​نعمة افرام​، في تصريح، إلى أنّ "بعد عقود من الإقفال القسريّ، يستعدّ ​مرفأ جونية​ لإعادة فتح أبوابه، في خطوة طال انتظارها".

وقال "هذا المشروع الحيويّ سيشكّل رافعة اقتصاديّة وسياحيّة للمنطقة ولبنان ككلّ"، شاكرًا "وزير الأشغال ​فايز رسامني​ وكلّ الذين ‏يساعدونا في الظلّ والعلن لتحقيق هذا الحلم".