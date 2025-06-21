افرام: مرفأ جونية يستعد لإعادة فتح أبوابه في خطوة طال انتظارها

أشار رئيس المجلس التنفيذيّ لـ"مشروع وطن الإنسان" النائب نعمة افرام، في تصريح، إلى أنّ "بعد عقود من الإقفال القسريّ، يستعدّ مرفأ جونية لإعادة فتح أبوابه، في خطوة طال انتظارها".
وقال "هذا المشروع الحيويّ سيشكّل رافعة اقتصاديّة وسياحيّة للمنطقة ولبنان ككلّ"، شاكرًا "وزير الأشغال فايز رسامني وكلّ الذين يساعدونا في الظلّ والعلن لتحقيق هذا الحلم".
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