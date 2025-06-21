"الوكالة الوطنية": منع دورية لليونيفيل من اكمال تحركها في وادي السلطانية لعدم مواكبة دورية من الجيش اللبناني معها

أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام"، بأنّ "أهالي في بلدة السلطانية في بنت جبيل منعوا دورية تابعة لقوات "اليونيفيل" من اكمال تحركها في وادي السلطانية، وذلك لعدم مواكبة دورية من الجيش اللبناني معها".

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