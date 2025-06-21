"نادي الصحافة" انتخب رئيس وأعضاء هيئة إدارية جديدة

عقد "​نادي الصحافة​" جمعيّةً عموميّةً لانتخاب رئيس وأعضاء هيئة إداريّة جديدة، بحضور الهيئة العامة.

وبعد اكتمال النّصاب القانوني، أشار المستشار القانوني للنادي المحامي إيلي نصر، إلى أنّ "عدد المرشّحين للرّئاسة استقرّ على ترشيح واحد، وعدد المرشّحين على العضويّة استقر على عشرة".

وأعلن فوز المرشّحين بالتزكية، وهم بسام أبو زيد رئيسًا، والأعضاء: عماد عاصي نائباً للرئيس، ريما خداج حمادة امينةً للسر، ألبير شمعون أميناً للصندوق، سعد الياس مفوضاً للنادي لدى الحكومة، مارلين حداد مسؤولةً للعلاقات العامة، أنطوان مراد، جان فغالي، وليد عبود، ندى حمزة وباسل الخطيب".

وتحدث أبو زيد عن خطة النادي المستقبلية وفتح باب الإنتساب مجدداً للنادي، لافتًا إلى تحسّن أوضاع النادي، ومشدداً على "ضرورة احداث الفرق على صعيد الحريات، وتدريب الاعلاميين ومواكبة التطورات، بهدف المساهمة بخلق جيل صحافي مهني محترف مع ضرورة تقديم الأفكار والطروحات".