غرق سفينة تجارية قرب سواحل صلالة وإنقاذ طاقمها المكوّن من 20 شخصًا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - غرقت سفينة تجارية ترفع علم جزر القمر، اليوم، على بعد 20 ميلًا بحريًا جنوب شرق صلالة بمحافظة ظفار.

وأفاد مركز الأمن البحري العماني أن الطاقم المكون من 20 فردًا تم إنقاذهم من قبل سفينة تجارية أخرى كانت قريبة من موقع الحادث.

وتُعد سلطنة عمان ممرًا حيويًا للملاحة البحرية في بحر العرب، مما يتطلب جهودًا مستمرة لضمان أمن وسلامة السفن في مياهها الإقليمية.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط