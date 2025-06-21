"الأيام" البحرينية توقّع مذكرة تعاون إعلامي مع مجموعة "روسيا سيغودنيا"

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: في خطوة تعزز أواصر التعاون الإعلامي بين المؤسسات الإعلامية في مملكة البحرين وروسيا الاتحادية، وقّعت صحيفة «الأيام» البحرينية مذكرة تفاهم مع مجموعة «روسيا سيغودنيا» الروسية، وذلك على هامش أعمال منتدى سانت بيترسبورغ الاقتصادي الدولي، الذي تشارك فيه مملكة البحرين كضيف شرف لهذا العام.

ووقّع الاتفاقية من الجانب الروسي سيرغي كوتشيتكوف، النائب الأول لرئيس التحرير في وكالة الأنباء الدولية «روسيا سيغودنيا»، ومن الجانب مؤسسة الأيام للنشر رئيس تحرير الصحيفة راشد نبيل الحمر.

وتهدف الاتفاقية إلى فتح آفاق جديدة للتعاون الإعلامي وتبادل الخبرات والمحتوى، بما يعزز التواصل الثقافي والإعلامي بين المؤسستين، ويسهم في بناء جسور من التفاهم المشترك، في ظل ما يشهده التعاون البحريني-الروسي من تطور ملحوظ، ولا سيما في مجالات القطاعين العام والخاص.

وفي تصريح له عقب توقيع الاتفاقية، عبّر راشد نبيل الحمر عن اعتزازه بهذه الخطوة، مؤكدًا أن «الاتفاقية تعزز الحضور الإعلامي البحريني على الساحة الدولية، وتعكس رغبة حقيقية في تطوير العلاقات مع مؤسسات إعلامية عالمية رائدة».

من جانبه، قال سيرغي كوتشيتكوف: «نحن سعداء بالشراكة مع صحيفة ذات تاريخ عريق كمؤسسة الأيام، ونتطلع إلى تعاون مثمر يخدم الرسالة الإعلامية ويعزز التفاهم المشترك بين بلدينا».