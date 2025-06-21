"اليمين الحاسمة" تُبرأ ذمة مستأجر من دين الأجرة.. عن "برلمانى"

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رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "اليمين الحاسمة تُبرأ ذمة مستأجر من دين الأجرة"، استعرض خلاله حكماً قضائياً فريداً من نوعه، ببرءاة ذمة مستأجر من دين الأجرة بعد استناده على اليمين الحاسمة، وذلك بعد أن أقام المؤجر دعوى على المستأجر بفسخ عقد الإيجار لعدم سداد المستأجر للقيمة الإيجارية وتسليم الشقة خالية من الأشخاص والشواغل، إلا أن المستأجر لجأ للقضاء بدعوى مستقلة عن دعوى الفسخ بالمطالبة ببراءة ذمته من دين الأجرة، ودفع في دعوى المؤجر بالفسخ بوقفها تعليقيا لحين الفصل في دعوى براءة الذمة، والمحكمة استجابت وانصفته، وذلك في الدعوى المقيدة برقم 1693 لسنة 2024 مدنى كلى جنوب الجيزة.

قيام المؤجر برفع دعوى على المستأجر بفسخ عقد الإيجار لعدم سداد المستأجر للقيمة الإيجارية وتسليم الشقة خالية من الأشخاص والشواغل، إلا أن المستأجر يلجأ للقضاء بدعوى مستقلة عن دعوى الفسخ بالمطالبة ببراءة ذمته من دين الأجرة، ودفع في دعوى المؤجر بالفسخ بوقفها تعليقيا لحين الفصل في دعوى براءة الذمة.

وفى تلك الأثناء - المحكمة تصدر حكما بوقف دعوى الفسخ تعليقيا لحين الفصل في دعوى براءة الذمة، والمستأجر في دعوى براءة الذمة دفع بأنه لم يمتنع عن سداد الأجرة كما يزعم المؤجر، وأن المؤجر لأبلغه أنه مسافر خارج البلاد، وطلب منه تسليم القيمة الإيجارية البواب العمارة، وقام المستأجر بتسليم القيمة الإيجارية عن الشهور لبواب العمارة كما طلب منه المؤجر.

إلا أنه فوجئ بأن فعل المؤجر هذا ما هو إلا خديعة لفسخ العقد وطرده من الشقة، وقام برفع الدعوى بالفسخ عن سند أنه لم يسدد الأجرة، والمستأجر ليس لديه أي سند لتسليم القيمة الإيجارية للبواب وطلب المستأجر البواب للشهادة معه إلا أنه فوجئ برفضه الإدلاء بشهادته وأن المؤجر يهدده بطرده من العمل حال الشهادة مع المستأجر.

فما كان من محامي المستأجر في دعوى براءة الذمة يطلب بإدخال خصم جديد في الدعوى (البواب)، وقام بتوجيه اليمين الحاسمة إلى المؤجر والخصم المدخل البواب، والمحكمة تصدر حكما بتوجيه اليمين الحاسمة إلى المؤجر والخصم المدخل وتحدد جلسة لأداء اليمين، ومحامى الخصم يعلن المؤجر والخصم المدخل بحكم أداء اليمين الحاسمة أمام المحكمة، والمؤجر والخصم المدخل نكلا عن الحضور وحلف اليمين الموجهة إليهم والمحكمة تبرء ذمة المدعي من دين الأجرة.

وإليكم التفاصيل كاملة:

"اليمين الحاسمة" تُبرأ ذمة مستأجر من دين الأجرة.. المالك يُقيم دعوى بفسخ عقد الإيجار لعدم سداد المستأجر للأجرة والتسليم.. والأخير يلجأ للقضاء بدعوى مستقلة بالمطالبة ببراءة ذمته.. والمحكمة تنصفه لهذا السبب

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