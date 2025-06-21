شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن 62 ساعة دون اتصال.. إيران ترفع الحجب عن الإنترنت وتتهم إسرائيل باستغلال الشبكات والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - كشفت السلطات الإيرانية، اليوم السبت، بأنه سيتم إعادة اتصال الإنترنت بشكل كامل في البلاد بالشبكة الدولية، وذلك بعد انقطاع استمر لنحو 62 ساعة.

وقال وزير الاتصالات الإيراني، ستار هاشمي، إنه اعتباراً من الساعة الثامنة مساءً، بالتوقيت المحلي، سيُعاد ربط الإنترنت الدولي في كافة أنحاء البلاد.

كما أفاد موقع “نت بلوكس” المعني بمراقبة خدمة الإنترنت عالميا بعودة الخدمة جزئيا في إيران، اليوم السبت، بعد أن أوقفتها الحكومة الإيرانية لمدة نحو 62 ساعة.

وأوضح الموقع عبر منصة “إكس” أن الخدمة لم تعد بشكل كامل بعد، وما زالت ضعيفة في بعض الخليج 365، ويمكن اعتبارها تحت المستوى العادي.

وأمس الجمعة، أكدت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، فاطمة مهاجراني، أنه سيتم تقييد الوصول إلى الإنترنت العالمي.

“روابط مجهولة”.. وأغراض عسكرية

كما نصحت المواطنين بعدم فتح الروابط المجهولة، ومتابعة الأخبار عبر “المنصات المحلية ووسائل الإعلام الوطنية”.

فيما أوضحت وزارة الاتصالات الإيرانية، الأربعاء، أن القيود جاءت بعد “إساءة استخدام شبكات الاتصالات الوطنية من قبل العدو.. لأغراض عسكرية ولتعريض حياة الأبرياء وممتلكاتهم للخطر”، وفق ما نقلته وكالة مهر للأنباء.

وكانت الاتصالات الإيرانية، أعلنت، في اليوم الأول من الهجوم الإسرائيلي على طهران، عن حدوث اضطرابات في شبكة الإنترنت.

حذف واتساب

وحينها أكد الحرس الثوري الإيراني منع إرسال أي محتوى صوتي أو مرئي عبر تطبيقي “إنستغرام” و”واتساب”، لتقوم السلطات بعد ذلك بحجبهما رسميا.

فيما دعت السلطات الإيرانية في بداية الهجوم الإسرائيلي، المواطنين إلى حذف تطبيق “واتساب” من هواتفهم الذكية، بدعوى أنه يجمع بيانات المستخدمين ويرسلها إلى إسرائيل.

من جهتها، نفت شركة “واتساب” (التابعة لشركة ميتا”) هذه الاتهامات، ووصفتها بالكاذبة، مؤكدة أن “المعلومات لا يمكن لأي طرف الاطلاع عليها سوى المرسل والمستقبل”.

وشنت إسرائيل في 13 حزيران/يونيو بشكل مباغت هجمات على مناطق عدة في إيران، مستهدفة منصات إطلاق صواريخ ومواقع عسكرية، فضلا عن منشآت نووية. كما اغتالت عددا من القيادات الإيرانية و14 عالماً نووياً.

في حين ردت إيران عبر إطلاق مئات الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية نحو إسرائيل.

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