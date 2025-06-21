ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة إلى 55,908 شهداء

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ مطلع أكتوبر 2023 إلى (55,908) شهداء و(131,138) مصابًا، بينهم أطفال ونساء وعائلات بأكملها.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بوصول (202) شهيد (1,037) جريحًا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات (48) الماضية، مشيرة إلى استشهاد (450) فلسطينيًا وإصابة أكثر من (3466) جريحًا في إطلاق نار وقصف إسرائيلي استهدف منتظري المساعدات في مناطق متفرقة من قطاع غزة، منذ بدء عمل مراكز توزيع المساعدات الشهر الماضي.

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