شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الخارجية الأميركية: لا ينبغي للمواطنين الأميركيين السفر إلى العراق لأي سبب والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، تحذيرًا من المستوى الرابع (عدم السفر مطلقًا) لمواطنيها بشأن العراق، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية بعد تهديدات إيرانية وضغوط أمنية متكررة في المنطقة.

وأشارت الخارجية إلى أن القرار يشمل أيضًا إجلاء الموظفين الحكوميين غير الطارئين من العراق، نظرًا إلى محدودية قدرة الحكومة الأمريكية على ضمان سلامة مواطنيها ولتعزيز الإجراءات الوقائية.

أسباب التحذير:

الإرهاب والاختطاف: نشاط جماعات مسلحة تستهدف الأمريكيين والمنشآت الدولية.

النزاعات المسلحة والاضطرابات المدنية: تشمل استخدام العنف في الاحتجاجات وتفجرها دون إنذار.

قدرة معدومة على تقديم الخدمات الطارئة: الامكانيات الأمريكية في العراق لا تتيح دعمًا كافيًا للطوارئ داخل البلاد.

نص البيان الرسمي:

“لا تسافر إلى العراق لأي سبب—بسبب الإرهاب أو الاختطاف أو النزاعات المسلحة أو الاضطرابات المدنية أو محدودية قدرة الحكومة الأميركية على تقديم خدمات الطوارئ.”

سياق التحذير

يأتي هذا التحذير بعد تهديدات إيرانية بضرب قواعد أمريكية في حال تدخل واشنطن عسكريًا، وسط تزايد التوترات الإقليمية

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شملت التحذيرات المتكررة استهداف الإرهابيين والضغط على القوات الأمريكية والمنشآت الحساسة منذ 2021

كيف يؤثر القرار؟

موجّه للأفراد الأمريكيين: ابتعدوا عن السفر إلى العراق، واحرصوا على تحديث الخطط والاتصالات.

يشير إلى عدم قدرة السفارة والقنصليات الأمريكية على دعم المواطنيين بصفة عادية في حال وقوع طارئ

الخلاصة:

أصدرت الخارجية الأمريكية تحذيرًا صارمًا بعدم السفر إلى العراق، وسط تصاعد التوترات والمخاطر الأمنية، وتوجيه المواطنين للابتعاد لحين وضوح الوضع وتحسن الأوضاع.

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