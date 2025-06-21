وأوضح مصدر من المخابرات الإسرائيلية طلب عدم الكشف عن هويته ليورونيوز، أن الموساد نجح في تثبيت أنظمة مزودة بأسلحة دقيقة التوجيه داخل الأراضي الإيرانية، مشيراً إلى أنها وضعت في مناطق مفتوحة قريبة من أنظمة صواريخ أرض-جو الإيرانية، وأكد المصدر أن هذه الأنظمة تم تفعيلها بالتزامن مع بدء الهجوم الإسرائيلي، أي في اللحظة التي كانت فيها الصواريخ الدقيقة على وشك الإطلاق.
ونفذ الموساد عملية أخرى سرية تم خلالها تركيب أنظمة هجومية وتقنيات متقدمة على مركبات بهدف تحييد قدرات الدفاع الجوي الإيرانية، التي كانت تشكل تهديداً للطائرات الإسرائيلية، وأضاف المصدر أن هذه الأنظمة تم تفعيلها في بداية الهجوم، ما أسفر عن إطلاق أسلحة دمرت أهدافاً تابعة للدفاع الجوي الإيراني بشكل كامل.
كما نفذ الموساد حملة ثالثة قبل العملية الرئيسية بوقت كافٍ، تم خلالها إنشاء "قاعدة للطائرات المسيرة المتفجرة" داخل إيران. وخلال الضربة الإسرائيلية، تم تفعيل هذه الطائرات وإطلاقها باتجاه منصات إطلاق صواريخ أرض-أرض في قاعدة اسفاج آباد القريبة من طهران.
كانت هذه تفاصيل خبر الموساد يكشف تفاصيل عملياته داخل العمق الإيراني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.