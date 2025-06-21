"النشرة": الجيش اللبناني استعاد الجرافة التي سرقتها القوات الإسرائيلية من ميس الجبل

ذكر مراسل "النشرة" في جنوب لبنان، أنّ "​الجيش اللبناني​ استعاد الجرّافة المسروقة الّتي عطّلتها القوّات الإسرائيليّة، ويقوم بردم الخندق وإزالة السّاتر التّرابي الّذي استحدثته القوّات فجر اليوم في حي كركزان في ​ميس الجبل​".

وكان قد أفاد المراسل صباح اليوم، بأنّ "القوّات الإسرائيليّة أعادت فجر اليوم الجرّافة الّتي سرقتها من ميس الجبل، بعد أن رفضت تسليمها إلى الجيش اللبناني عند الخط الأزرق أمس، وركنتها بجانب المنزل الّذي سرقتها منه قبل يومين في حي كركزان، واستحدثت خندقًا وساترًا في محيطها".