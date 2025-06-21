ذكر مراسل "النشرة" في جنوب لبنان، أنّ "الجيش اللبناني استعاد الجرّافة المسروقة الّتي عطّلتها القوّات الإسرائيليّة، ويقوم بردم الخندق وإزالة السّاتر التّرابي الّذي استحدثته القوّات فجر اليوم في حي كركزان في ميس الجبل".
وكان قد أفاد المراسل صباح اليوم، بأنّ "القوّات الإسرائيليّة أعادت فجر اليوم الجرّافة الّتي سرقتها من ميس الجبل، بعد أن رفضت تسليمها إلى الجيش اللبناني عند الخط الأزرق أمس، وركنتها بجانب المنزل الّذي سرقتها منه قبل يومين في حي كركزان، واستحدثت خندقًا وساترًا في محيطها".
كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": الجيش اللبناني استعاد الجرافة التي سرقتها القوات الإسرائيلية من ميس الجبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.