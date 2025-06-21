الارصاد الجوية: تأثير الكتل الهوائية الحارة يخف خلال اليومين القادمين

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان "يخف نسبياً تأثير الكتل الهوائية الحارة المسيطرة على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط خلال اليومين القادمين حيث تكون درجات حرارة ضمن معدلاتها في المناطق الساحلية والجبلية واعلى منها في المناطق الداخلية، ومن المتوقع ان يعود ويشتد تأثيرها مجدداً اعتباراً من يوم الثلاثاء مع عودة درجات الحرارة للارتفاع".

واشارت الى ان "الطقس المتوقع في لبنان غدا الأحد غائم جزئياً مع انخفاض بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية والساحلية واستقرارها في الداخل، يتكون الضباب الكثيف على الجبال المتوسطة حيث تسوء الرؤية كما تنشط الرياح أحياناً".

ولفتت الى ان "طقس الإثنين غائم جزئياً مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية وتبقى دون تعديل في المناطق الداخلية والساحلية مع نسبة رطوبة مرتفعة على المستويات المنخفضة حيث يتكون الضباب الكثيف أحياناً".

وذكرت ان "طقس الثلاثاء قليل الغيوم اجمالاً مع ارتفاع بدرجات الحرارة والتي تصبح فوق معدلاتها في معظم المناطق كما تبقى نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد من الشعور بالحر كما يتكون الضباب على مستويات منخفضة".