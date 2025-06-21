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قام وفد من الرهبانية المارونية المريمية بزيارة تفقدية إلى مبنى مستشفى دير القمر الحكومي، ضمّ الرئيس العام للرهبانية الأب إدمون رزق والأب المدبّر جهاد يونس وورئيس جامعة سيدة اللويزة الأب بشارة الخوري، ورئيس جامعة اللويزة فرع دير القمر الأب وليد موسى، ورئيس دير الأنطوش في دير القمر الأب جوزف أبي عون، بالإضافة إلى الأب شربل عيد. وكان في استقبال الوفد النائب فريد البستاني.
وقد عبّر وفد الرهبانية عن "إعجابه بسير الأعمال في المشروع". وهنّأ "النائب البستاني ولجنة المستشفى على تفانيهم وإصرارهم على استكمال مراحل البناء بدقة وحرص، بما يضمن أن يكون للمواطنين في دير القمر وقضاء الشوف مستشفى حكومي حديث ومتكامل".
وأشار الوفد إلى "أهمية هذه المبادرة الصحية، خاصة أن الرهبانية المارونية المريمية كانت قد تبرّعت سابقًا بقطعة الأرض التي أُقيم عليها المشروع، في خطوة كريمة تعبّر عن التزامها الدائم بخدمة الإنسان والمجتمع".
بدوره اشار البستاني الى ان "المستشفى اصبح اليوم جاهزًا لتتسلّمه وزارة الصحة العامة، من أجل تجهيزه وتوظيف الكادر الطبي والإداري اللازم لتشغيله وإدارته. وقد حصلنا على عدد من الهبات لتأمين أجهزة طبية يمكن تشغيلها فور انطلاق العمل في المستشفى. كما نعمل حاليًا على توأمة المستشفى مع أحد أبرز المستشفيات الجامعية في بيروت، بما يضمن استمرارية الدعم الفني والطبي ويعزز مستوى الرعاية المقدّمة فيه".
كانت هذه تفاصيل خبر وفد من الرهبانية المارونية المريمية زار مبنى مستشفى دير القمر الحكومي برفقة البستاني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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