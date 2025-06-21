"LBCI": طيران الإمارات سيعود لتسيير رحلات من لبنان وإليه بشكل طبيعي ابتداءً من 23 الحالي

كشفت معلومات لقناة الـ"LBCI"، أنّ "شركة ​طيران الإمارات​ (emirates) ستعود لتسيير رحلات من ​لبنان​ وإليه بشكل طبيعي ابتداءً من الإثنين 23 حزيران الحالي". وكانت قد أعلن "طيران الإمارات"، في 15 الحالي، تعليق جميع رحلاتها موقّتًا إلى الأردن (عمان) ‏ولبنان (بيروت) حتّى يوم الأحد 22 حزيران 2025، إضافةً إلى تعليق ‏الرّحلات إلى إيران (طهران) والعراق (بغداد والبصرة) حتّى يوم الإثنين 30 ‏حزيران 2025، وذلك نظرًا للأوضاع الإقليميّة الرّاهنة.‏

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