قوى الأمن عممت صورة مواطنة غادرت منزلها في الأشرفية ولم تعُد

عمّمت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي- شعبة العلاقات العامّة، "بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة: رنا رشيد عثمان (مواليد عام 1980، لبنانيّة) الّتي غادرت بتاريخ 2025-03-01، منزلها الكائن في محلّة الأشرفية- ساسين إلى جهة مجهولة؛ ولم تَعُد لغاية تاريخه".
وطلبت في بلاغ، من الّذين شاهدوها ولديهم أي معلومة عنها أو عن مكانها، "الاتصال بفصيلة الأشرفيّة في وحدة شرطة بيروت على الرّقم: 328094-01، للإدلاء بما لديهم من معلومات".
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