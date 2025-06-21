قوى الأمن عممت صورة مواطنة غادرت منزلها في الأشرفية ولم تعُد

عمّمت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​- شعبة العلاقات العامّة، "بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة: رنا رشيد عثمان (مواليد عام 1980، لبنانيّة) الّتي غادرت بتاريخ 2025-03-01، منزلها الكائن في محلّة ​الأشرفية​- ساسين إلى جهة مجهولة؛ ولم تَعُد لغاية تاريخه".

وطلبت في بلاغ، من الّذين شاهدوها ولديهم أي معلومة عنها أو عن مكانها، "الاتصال بفصيلة الأشرفيّة في وحدة شرطة بيروت على الرّقم: 328094-01، للإدلاء بما لديهم من معلومات".