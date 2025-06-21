رئيس بلدية طرابلس: لتشديد الرقابة لمنع رمي النفايات بمجرى نهر أبو علي وسنتخذ إجراءات بالمخالفين

استقبل رئيس ​بلدية طرابلس​ عبد الحميد كريمة، دوريّة شرطة البلديّة المكلّفة مراقبة مجرى نهر أبو علي، عقب تركيب كاميرات لمراقبة المخالفات البيئيّة.

وشدّد كريمة على "أهميّة تشديد الرّقابة لمنع رمي النّفايات وبقايا الخضار والرّدميّات في المجرى"، مشيرًا إلى "صرف مكافآت ماليّة للعناصر المكلّفين بهذه المهمّة". وأوضح أنّ "بلدية طرابلس، بإشراف غرفة التحكم والمراقبة، قامت بتركيب وتشغيل كاميرات موجّهة نحو النّهر لمراقبته على مدار السّاعة"، مركّزًا على أنّ "غرفة العمليّات ستتابع أي تجاوزات بشكل يومي".

وأكّد "اتخاذ إجراءات صارمة وفوريّة بحق المخالفين، بما يشمل تسطير محاضر ضبط بالتّنسيق مع القوى الأمنيّة، في إطار خطّة البلديّة لحماية المرافق الطّبيعيّة والحفاظ على النّظافة العامّة".