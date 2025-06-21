الخازن ثمّن موقف بري: خيار لبنان يجب أن يكون دومًا تحصين وحدته والتمسك بالمؤسسات الشرعية

ثمّن الوزير الأسبق وديع الخازن، عاليًا "الموقف الوطني المسؤول الذي عبّر عنه رئيس مجلس النواب نبيه بري، بتأكيده أن لا حرب بين ​لبنان​ وإسرائيل، في ظل تصاعد التوتّرات الإقليمية والإعتداءات الإسرائيلية المتكررة".

وأشار في بيان، إلى أن "هذا الموقف يأتي في لحظة دقيقة تمرّ بها البلاد والمنطقة، ويعكس حرصاً عميقاً على حماية لبنان من الانجرار إلى مغامرات مدمّرة لا طائل منها، وعلى إبقاء بوصلتنا الوطنية متجهة نحو السلم الأهلي والاستقرار الداخلي".

وأكد الخازن أن "خيار لبنان، كما عبر عنه بري، يجب أن يكون دوماً تحصين وحدته الداخلية، والتمسّك بالمؤسسات الشرعية، والعمل على تعزيز موقعه التفاوضي من خلال قوة الموقف الوطني المُوحّد، لا من خلال الانجرار إلى صراعات الغير على أرضنا"، داعيًا القوى السياسية كافة إلى "تلقف هذا الموقف وتغليب لغة العقل والحكمة، وتجنيب وطننا الحبيب ويلات الحرب والدمار".