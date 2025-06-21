هاني: لتنظيم سير المعاملات بالوزارة وتعبئة الشواغر وتفعيل دور المصالح الإقليمية بخدمة المزارعين

استقبل وزير الزّراعة ​نزار هاني​ في مكتبه، سفير ​أوكرانيا​ في لبنان رومان جوريانوف، حيث جرى البحث في "إمكانيّة التّعاون ضمن برنامج "الحبوب من أوكرانيا" (Grain from Ukraine)، وتمّت مناقشة اقتراح إنشاء محطّة ثابتة لتخزين الحبوب والمحاصيل الأوكرانيّة في لبنان، بما يعزّز ​الأمن الغذائي​ ويكرّس دور لبنان كمحطّة لوجستيّة ضمن سلاسل الإمداد في المنطقة"، بحسب بيان وزارة الزّراعة.

والتقى وفدًا من مجلس العمل اللّبناني في أبوظبي، حيث تم التّباحث في آفاق تطوير العلاقات الاقتصاديّة مع الإمارات، وزيادة حجم الصّادرات الزّراعيّة اللّبنانيّة إليها، مع طرح فكرة تنظيم مؤتمر مشترك لتبادل الخبرات الزّراعيّة، خصوصًا في مجالات التّكنولوجيا الزّراعيّة الحديثة والزّراعة الذّكيّة.

كما التقى هاني وفدًا من جمعيّة "فرسان مالطا"، حيث جرى تقييم عمل مشاتل وزارة الزراعة. وقدّم الوفد تصوّرًا لإنتاج ما يزيد عن ثلاثة ملايين شجرة حرجيّة ومثمرة، في إطار خطّة وطنيّة ل​تعزيز الغطاء الأخضر​ في لبنان.

وعلى المستوى النّيابي، اجتمع هاني بعضو تكتّل "الجمهوريّة القويّة" النّائب ​أنطوان حبشي​، وتمّ التّباحث في جملة من القضايا التّنمويّة والزّراعيّة المرتبطة بمنطقة بعلبك- الهرمل.

وشدّد الوزير على أهميّة السجل الزّراعي "كأداة أساسيّة تمنح المزارع بطاقة هويّة تحفظ حقوقه وتثبت ملكيّته". كما تمّ التّأكيد على الزّيارة الميدانيّة المرتقبة للوزير إلى المنطقة في 23 حزيران الحالي.

من جهته، أشار حبشي إلى "أهميّة البيئة الزّراعيّة في المنطقة، ووجود ثالث أعلى كرم عنب نبيذي في العالم، إلى جانب التّحضير لمؤتمر وطني حول ​تنظيم زراعة القنب الهندي​، تشكيل الهيئة النّاظمة لزراعة العنب، تفعيل دور مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية عبر تشكيل مجلس إدارتها، فضلًا عن دعم التّعاونيات الزّراعيّة، لا سيّما في دير الأحمر". وتمّ الإتفاق على إبقاء قنوات التّواصل مفتوحة بين الجانبين، لضمان المتابعة والتّنسيق المستمر.

على صعيد آخر، ترأس هاني اجتماعًا موسعًا في قاعة الوليد بن طلال، حضره المدير العام للزّراعة وكبار الموظّفين من المديريّات العامةّ والمصالح الإقليميّة.

وركّز في كلمته على "ضرورة تنظيم سير المعاملات الإداريّة، تعبئة الشّواغر، وإعادة توزيع الكوادر البشريّة وفقًا لحاجات العمل"، مؤكّدًا "أهميّة تفعيل دور المصالح الإقليميّة في خدمة المزارعين، وتعزيز الإرشاد الزّراعي، لا سيّما في القطاع الحيواني".

وشدّد على أنّ "الوزارة تبقى المرجعيّة الأساسيّة في كل تعاون مع المنظّمات الدّوليّة"، داعيًا إلى "تعميم تجربة التّعاون النّاجحة مع نقابة الأطبّاء البيطريّين في معالجة الكلاب الشّاردة". وتمّت الإشارة، بحسب بيان الوزارة، إلى "ضرورة ضبط سوق الأدوية الزّراعيّة، والانطلاق بورشة تحضيريّة لإعادة هيكلة الوزارة وصياغة خطّة استراتيجيّة وطنيّة شاملة بمشاركة الجميع. وتم الاتفاق على تعيين ضابط ارتباط من كل مصلحة إقليميّة، لتنسيق عمل المنظمات ضمن توجيهات الوزارة".

وذكر أنّ "النّقاش تناول ضرورة شمول كوادر المصالح بالدّورات التّدريبيّة والبعثات الخارجيّة، تعزيز اللّقاءات الدّوريّة مع الإدارة المركزيّة، متابعة الالتزام بالدّوام، دعم المجتهدين، تنظيم دورة تدريبيّة للمحرّرين الإداريّين، ومعالجة ملف شهادة المنشأ للصّادرات الزّراعيّة لتعزيز التّنافسيّة في الأسواق العالميّة".