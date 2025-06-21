نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيليّة، عن ضابط إسرائيلي إشارته إلى أنّ "بعض المواقع الّتي سقطت فيها الصّواريخ الإيرانيّة تشبه ساحة الحرب".
وشدّد على أنّ "ما شاهدناه من دمار في شوارع تل أبيب جرّاء صواريخ إيران، يبدو جنونيًّا"، لافتًا إلى "أنّني شعرت في رمات غان بعد تعرّضها لصاروخ، كأنّني في خان يونس أو بيت حانون في قطاع غزة".
على صعيد متّصل، نقلت "يديعوت أحرونوت" عن مصادر إسرائيليّة، أنّ "واشنطن تساعدنا في الدّفاع عن أجوائنا بشكل كامل، ولسنا متأكّدين من أن ذلك يكفي".
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر إسرائيلية لـ"يديعوت أحرونوت": واشنطن تساعدنا بالدفاع عن أجوائنا ولسنا متأكدين من أن ذلك يكفي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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