موقع كالكاليست الإسرائيلي: لجنة المالية تناقش الاثنين زيادة ميزانية الدفاع بنحو 3.642 مليار شيكل العام الجاري

افاد موقع كالكاليست الإسرائيلي٬ بأن "لجنة المالية تناقش الاثنين ​زيادة ميزانية الدفاع​ بنحو 3.642 مليار شيكل أي -1.043 مليار دولار أميركي- العام الجاري"٬ مشيرا الى ان "وزارة المالية تسعى لرفع ميزانية وزارة السياحة بـ900 مليون شيكل -نحو نحو 257.7 مليون دولار أميركي- لتمويل إقامة النازحين بالفنادق". واضاف ان "وزارة المالية تسعى لرفع ميزانية مؤسسة التأمين بملياري شيكل -حوالي 573.2 مليون دولار أميركي- لتعويض النازحين".

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