الجيش الإسرائيلي: أسقطنا هدفًا جويًا مشبوهًا تسلل إلى منطقة الغجر

زعم الجيش الإسرائيلي، أنّ "إثر تنبيهات تمّ تفعيلها بشأن تسلّل طيران معاد إلى منطقة الغجر عند السّاعة 4:56 فجرًا، أَسقط سلاح الجو هدفًا جوّيًّا مشبوهًا".

وكانت قد أفادت الجبهة الدّاخليّة الإسرائيليّة في وقت سابق اليوم، أنّ "صفّارات الإنذار تدوي في شمال إسرائيل، خشية تسلّل مسيّرة".

وكانت قد أعلنت العلاقات العامّة في ​الحرس الثوري الإيراني​، فجر اليوم، أنّه "تمّ تنفيذ الموجة الثّامنة عشرة من عمليّة "الوعد الصّادق 3" ضدّ أهداف عسكريّة ومراكز دعم عمليّاتي لجيش الكيان الصّهيوني في وسط فلسطين المحتلّة، بما في ذلك ​مطار بن غوريون​، من خلال هجوم مكثّف باستخدام طائرات "شاهد 136" الانتحاريّة والمقاتلة، وصواريخ دقيقة التّوجيه تعمل بالوقودَين الصّلب والسّائل؛ حيث تمّ تدمير الأهداف المحدَّدة مسبقًا بنجاح".