أعلن الرّئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنّ "الرّئيس الإيراني مسعود بزشكيان اتصل بي، وأكّدتُ في البداية على مطالبتي: يجب إطلاق سراح سيسيل كولر (Cécile Kohler) وجاك باريس (Jacques Paris)، فاحتجازهما اللاإنساني ظلم، وأنتظر عودتهما إلى فرنسا".
وأشار في تصريح، إلى "انّني أعربتُ عن قلقي العميق إزاء البرنامج النّووي الإيراني. وهنا أطالب مجدّدًا: يجب ألّا تمتلك إيران أسلحةً نوويّةً أبدًا، وعليها تقديم كلّ الضّمانات اللّازمة لضمان سلميّة نواياها"، لافتًا إلى "أنّني مقتنع بوجود مخرج من الحرب وتجنّب مخاطر أكبر. ولتحقيق هذه الغاية، سنعمل على تسريع المفاوضات الّتي بدأتها فرنسا وشركاؤها الأوروبيّون مع إيران".
كانت هذه تفاصيل خبر ماكرون: إيران يجب ألا تحصل على أسلحة نووية أبدًا وسنسرّع المفاوضات الأوروبية معها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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