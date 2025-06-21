وزير الخارجية الإسرائيلي: ضرباتنا أخرت البرنامج النووي الإيراني 3 سنوات

أكد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر أن الضربات التي نفذتها بلاده ضد المواقع النووية والعسكرية الإيرانية قد أخرت تطور ​البرنامج النووي الإيراني​ لمدة "سنتين أو ثلاث على الأقل".

واوضح خلال مقابلة مع صحيفة "بيلد" الألمانية، أن "الهجمات الإسرائيلية استهدفت مئات المنشآت النووية والعسكرية الإيرانية، وأسفرت عن مقتل عدد من كبار القادة والعلماء النوويين، مما أدى إلى نتائج كبيرة جداً".

وأضاف ساعر أنه "بحسب التقييمات، فقد أخرنا بالفعل لمدة سنتين أو ثلاث سنوات على الأقل إمكانية امتلاكهم قنبلة نووية"، لافتا إلى أنه عملياته استهدفت "الأشخاص الذين قادوا تسليح البرنامج النووي"، معتبراً ذلك "أمراً بالغ الأهمية".

كما أكد أن إسرائيل "حققت الكثير حتى الآن"، لكنها لن تتوقف حتى يتم "إزالة ​التهديدات الإيرانية​".

من جهة أخرى، نفى ساعر أن تكون إسرائيل تهدف إلى "تغيير النظام الإيراني"، قائلاً: "حتى الآن على الأقل".