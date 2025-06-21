"فيلق القدس": ضبط شحنة قنابل يدوية الصنع أعدّها عملاء للقيام بأعمال تخريبية بمحافظة جيلان

أعلنت العلاقات العامّة لـ"​فيلق القدس​" في محافظة جيلان، "ضبط شحنة من القنابل اليدويّة الصّنع، الّتي أعدّها عملاء تابعون للكيان الصّهيوني، للقيام بأعمال تخريبيّة واسعة النّطاق في المحافظة".

وأوضحت أنّه "تم الكشف عن هذه الشّحنة ومصادرتها من قبل قوّات جهاز استخبارات "فيلق قدس" في إحدى مدن المحافظة، ما حال دون وقوع أي أعمال تخريبيّة".