المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: أكثر من ألف مسيرة أطلقت على إسرائيل منذ بدء الحرب مع إيران أسقطنا معظمها

اشار المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي٬ الى اننا "عمقنا ضرباتنا للمنشآت النووية الإيرانية في أصفهان. وحرمنا النظام الإيراني من القدرة على إعادة بناء قدراته في المستقبل".

وقال "استهدفنا أمس موقعا لإنتاج أجهزة الطرد المركزي وقاذفات صواريخ بغرب إيران"٬ مؤكدا "اننا نخوض واحدة من أكثر الحروب تعقيدا في تاريخ إسرائيل ونعمل بحرية في أجواء إيران".

واوضح ان "هناك الكثير من الأهداف الواجب إنجازها لتحقيق مهمة إزالة الخطر الإيراني"٬ مشددا على اننا "سنواصل عمليتنا حتى إزالة الخطر الإيراني بشكل كامل".

واضاف ان "أكثر من ألف مسيرة أطلقت على إسرائيل منذ بدء الحرب مع إيران أسقطنا معظمها".