"تسنيم": الحرس الثوري الإيراني أسقط عشرات المسيّرات الإسرائيلية الصغيرة بمحافظة قم

أفادت وكالة "تسنيم" للأنباء، بأنّ "قنّاصي وحدة الإمام علي التّابعة لقوّات ​الحرس الثوري الإيراني​ في قم، تمكّنوا من رصد واستهداف وإسقاط عشرات المُسيّرات الإسرائيليّة الصّغيرة في محيط معسكر مصطفى خميني ومناطق عامّة أخرى من محافظة قم، منها منطقة فراشاهي".

وأشارت إلى أنّ "هذه المسيّرات الصّغيرة كانت جزءًا من هجوم معادٍ تم التصدّي له بنجاح".