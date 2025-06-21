أفادت وكالة "تسنيم" للأنباء، بأنّ "قنّاصي وحدة الإمام علي التّابعة لقوّات الحرس الثوري الإيراني في قم، تمكّنوا من رصد واستهداف وإسقاط عشرات المُسيّرات الإسرائيليّة الصّغيرة في محيط معسكر مصطفى خميني ومناطق عامّة أخرى من محافظة قم، منها منطقة فراشاهي".
وأشارت إلى أنّ "هذه المسيّرات الصّغيرة كانت جزءًا من هجوم معادٍ تم التصدّي له بنجاح".
كانت هذه تفاصيل خبر "تسنيم": الحرس الثوري الإيراني أسقط عشرات المسيّرات الإسرائيلية الصغيرة بمحافظة قم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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