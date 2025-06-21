شمخاني: قتال أمّة مليئة بالأمل والعزة هو لعبٌ بنارٍ لن تترك للعدو إلا الرماد

أشار المستشار السّياسي للمرشد الأعلى في إيران وعضو مجمع تشخيص مصلحة النّظام ​علي شمخاني​، إلى أنّ "الله قدّر أن أبقى بجسدٍ جريح، فسأظلّ دائمًا سبب عداء الأعداء. هو يعلم جيّدًا سبب ذلك، وأنا أعلم أيضًا!".

وأكّد في تصريح، "أنّني مستعدٌ للتّضحية بنفسي مئة مرّة فداءً للشّعب الإيراني"، لافتًا إلى أنّ "قتال أمّةٍ مليئة بالأمل والعزّة، هو لعبٌ بنارٍ لن تترك للعدو إلّا الرّماد". وشدّد على أنّ "يوم النّصر المشرق قريبٌ، في ضوء ابتسامات الشّهداء".

وكان قد أعلن شمخاني​، الّذي نُقل إلى المستشفى إثر إصابته البالغة خلال هجوم إسرائيلي على منزله الأحد الماضي، "أنّني حيُّ ومستعد للفداء بروحي"، وذلك بعد أن استقرّت حالته الصّحيّة وفق ما نقلت وكالة الأنباء الإيرانيّة الرّسميّة- "إرنا".

وأكّد، في رسالة أمس إلى المرشد الأعلى السيّد ​علي خامنئي​ والشّعب الإيراني، أنّ "فجر النّصر قد اقترب، واسم إيران سيبقى متلألئًا في ذُرى التّاريخ كما كان دومًا، وابتسامة الشّهداء ستبقى مرآة لمستقبلنا".