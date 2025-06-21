أعلنت العلاقات العامّة لقوّات "فيلق عاشوراء" التّابع للحرس الثوري الإيراني، "مقتل أربعة من كوادره صباح اليوم، إثر عدوان صهيوني وحشي استهدف أحد مراكزه التّعليميّة في محافظة أذربيجان الشّرقيّة".
وأفادت وكالة "تسنيم" للأنباء، بأنّ "الهجوم أسفر عن إصابة ثلاثة آخرين بجروح متفاوتة".
يُذكر أن عدد قتلى محافظة أذربيجان الشّرقيّة منذ بداية التّصعيد العسكري بين إسرائيل وإيران، بلغ 48 حتّى الآن.
وكانت قد ذكرت مصادر عسكريّة، بحسب "تسنيم"، أنّه تمّ إسقاط خمس مسيّرات وطائرة حربّية من طراز "F-35" تابعة لإسرائيل في أجواء أذربيجان الشّرقيّة، خلال الفترة الأخيرة.
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل 4 من عناصر الحرس الثوري الإيراني جراء ضربة إسرائيلية في أذربيجان الشرقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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