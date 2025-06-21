زعم الجيش الإسرائيلي أنّ "القوّة الجوّيّة هاجمت أمس، وقتلت قائد الوحدة الثّانية للطّائرات المسيّرة في القوّة الجوّيّة للحرس الثّوري الإيراني أمين فور جودخي، باستخدام طائرات مقاتلة". وادّعى في بيان، أنّ "في إطار دوره، قام جودخي بترويج مئات عمليّات إطلاق الطّائرات بدون طيّار نحو أراضي دولة إسرائيل، من منطقة الأهواز في جنوب غرب إيران"، مشيرًا إلى أنّ "جودخي تولّى دورًا محوريًّا في أنشطة القيادة، بعد اغتيال القائد السّابق لفرقة الطّائرات المسيّرة في سلاح الجو التّابع للحرس الثّوري طاهر بور، في 13 حزيران 2025".

كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الإسرائيلي: قتلنا قائد الوحدة الثانية للمسيّرات في الحرس الثوري الإيراني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.