أعلن المتحدث باسم قيادة قوى الأمن الداخلي الإيراني، العميد سعيد منتظر المهدي، عن إحباط محاولة تفجير بعبوة إلكترونية نصف رطل زرعتها عناصر مرتبطة بالكيان الصهيوني في إحدى مناطق غرب العاصمة طهران.

كانت هذه تفاصيل خبر الأمن الإيراني: تفكيك عبوة ناسفة إلكترونية زرعها عناصر مرتبطين بإسرائيل غربي طهران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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