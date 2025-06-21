الجيش الإسرائيلي: هاجمنا بنية تحتية عسكرية في جنوب غرب إيران

ادّعى الجيش الإسرائيلي، بأنّه "هاجم بنية تحتية عسكرية في جنوب غرب ​إيران​".

ويأتي ذلك في وقت تستمر فيه الهجمات ال​​​إسرائيل​​​ية على مناطق في ​إيران​، في حين يقوم ​الحرس الثوري الإيراني​ بالردّ على إسرائيل عبر موجات من الصواريخ والمسيّرات منذ 13 حزيران الحالي.

وسبق وأن أشار الرئيس ال​إيران​ي ​​مسعود بزشكيان​​، إلى أنّ "السبيل الوحيد لإنهاء الحرب هو وقف غير مشروط للعدوان وتقديم ضمانات لإنهاء مغامرات الصهاينة".

وشدد بزشكيان، في تصريح، على أنّ "ردودنا على العدو ستصبح أكثر قسوة وستجعله يندم على أفعاله".