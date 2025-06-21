أردوغان: متفائلون بأن النصر سيكون حليف إيران وإسرائيل تهاجم سوريا ولبنان لزيادة الفوضى في المنطقة

اشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان٬ الى ان "​إسرائيل​ تهاجم سوريا ولبنان لزيادة الفوضى في المنطقة"٬ لافتا الى اننا "متفائلون بأن النصر سيكون حليف ​إيران​".

واعتبر ان "إسرائيل تتذرع بالدفاع عن النفس وكل ما تقوم به مخالف للقوانين والأعراف الدولية٬ إسرائيل هاجمت إيران في خضم المفاوضات. والعالم لا يحرك ساكنا ضد هجمات إسرائيل على إيران".

ولفت الى ان "دفاع إيران عن نفسها أمام الاعتداءات الإسرائيلية حق مشروع لها٬ ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين ​نتانياهو لا يريد إبرام اتفاق نووي بين إيران والدول الأخرى".

واكد ان "حكومة نتانياهو أثبتت أنها المانع الأكبر ضد السلام والاستقرار الإقليميين"٬ مشيرا الى ان "إسرائيل لن تحقق أهدافها". واضاف ان "قبل 90 عاما قام هتلر بإشعال الحرب العالمية الثانية واليوم نتانياهو مستمر في الطريق نفسه".

ورأى ان "هناك مؤامرة ونظام جديد يتزامنان مع مئوية سايكس بيكو ولن نسمح بذلك"٬ مشددا على ان "دعم إسرائيل ونتانياهو سيسفر عن تداعيات سلبية".