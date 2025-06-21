يسرائيل هيوم: 10 مسيرات أطلقت من إيران منذ الصباح تسببت في إطلاق صفارات الإنذار في عدة مواقع

اشارت صحيفة "يسرائيل هيوم"٬ الى ان "10 مسيرات أطلقت من ​إيران​ منذ الصباح تسببت في إطلاق صفارات الإنذار في عدة مواقع".

وكانت قد اعلنت عن "إصابة مباشرة لمبنى داخل مدينة بيسان ب​انفجار​ مسيرة ولا يوجد بلاغ عن وقوع إصابات".

وذكرت الجبهة الداخلية الإسرائيلية ان "صفارات الإنذار تدوي مرة أخرى في مناطق عدة بوادي عربة بعد رصد تسلل مسيرة".

كما اشارت هيئة البث الإسرائيلية الى ان "سلطة الإنقاذ تبحث عن عالقين تحت منزل عقب إصابته بأضرار كبيرة في بيسان إثر سقوط مسيرة".