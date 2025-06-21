شكرا لقرائتكم خبر عن جمال التهامي: أكاذيب الإخوان تستهدف تعطيل مسار الدولة نحو المستقبل والان مع تفاصيل الخبر

أكد المستشار جمال التهامي، رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة، أن جماعة الإخوان الإرهابية تسعى بكل الطرق إلى تعطيل مسيرة الدولة المصرية نحو التنمية والاستقرار، من خلال حملة ممنهجة من الأكاذيب والشائعات التى تستهدف ضرب الثقة بين القيادة والشعب.

وأشار التهامى إلى أن الجماعة تعتمد على أساليب تضليل متكررة، منها نشر صور وفيديوهات مفبركة، وبث ادعاءات كاذبة حول أحوال المصريين المعيشية، لخلق حالة من السخط والتشكيك فى قدرة الدولة على إدارة الأزمات.

وأوضح أن هذه الشائعات لا تخلو من التحريض على العنف، ومحاولة إعادة إحياء خطاب ألفوضى، مستغلين أى أزمة داخلية أو خارجية كفرصة لبث خطابهم التخريبي.

وأضاف أن الجماعة، التى فقدت أى قاعدة شعبية، تحاول الآن استعادة نفوذها من خلال التشويش الإعلامى وخلق أزمات وهمية، لكنها تواجه وعيًا عامًا يزداد يومًا بعد يوم.

وطالب رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة، بضرورة قيام الإعلام بدوره فى فضح هذه الحملات، وتسليط الضوء على النجاحات المحققة فى ملف الحماية الاجتماعية وحقوق الإنسان، لمواجهة التشويه المتعمد من جانب التنظيم الإرهابى ـ وشدد التهامى على أن الدولة المصرية قوية، ومؤسساتها صلبة، ولن تؤثر فيها أبواق الفتنة.